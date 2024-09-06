На Дублере Курортного проспекта в Сочи из-за ремонта ограничат движение

В Сочи ограничат движение на Дублере Курортного проспекта. С 14 сентября здесь начнется замена слоев износа, сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье». Работы были отложены на время высокого курортного сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На всем протяжении 16-километровой трассы федеральные дорожники заменят слои износа. В «Черноморье» объяснили, что это регулярная необходимая мера для поддержания надлежащих эксплуатационных характеристик на одной из главных дорог курорта.

Работы выполнят «по захваткам», преимущественно в ночное время. На коротких участках сузят движение до одной полосы, реверсивное движение при этом вводить не будут. Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям. Закончить работы планируют до 10 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что основной этап ремонтных работ на федеральных трассах Сочи планируют завершить до начала зимнего сезона. Частично работы уже стартовали, на некоторых участках их начнут в ближайшие месяцы.

Вячеслав Рыжков