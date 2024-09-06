Новые ПЗЗ Сочи до конца месяца направят на согласование в профильные ведомства

Глава Сочи Андрей Прошунин находится в Санкт-Петербурге, где обсуждает в Научно-исследовательском институте перспективного градостроительства с разработчиками Правил землепользования и застройки Сочи подготовку итогового проекта. Об этом сам мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Прошунин напомнил, что специалисты НИИ ранее разработали Генплан курорта, который уже утвержден и действует. По словам мэра, вместе с новыми ПЗЗ блок станет основополагающим для градостроительной политики и всестороннего развития Сочи до 2044 года.

«Сочи нужен документ, максимально отвечающий интересам жителей и гостей, который защитит наши исторические и зеленые зоны. Разработчики учли мнения экспертов Градсовета, изучили больше тысячи замечаний и предложений горожан, поступивших во время общественных обсуждений»,— заявил господин Прошунин.

Проект уже находится в финальной редакции. До конца месяца его направят на согласование в федеральные и краевые ведомства.

Общественные обсуждения проекта ПЗЗ в Сочи завершились в конце июля. Горожане за время обсуждений внесли более 1,4 тыс. замечаний и предложений. Сообщалось, что утвердить новые правила планируют в третьем квартале 2024 года.

Вячеслав Рыжков