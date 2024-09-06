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Средняя предлагаемая зарплата в Сочи выросла на 14%

В Сочи средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 60,4 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Это на 14% больше, чем летом 2023 года, сообщает пресс-служба Авито Работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодаре по итогам лета 2024 года зарплата составила 66,2 тыс. руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятерку городов с наибольшим приростом вошли Ставрополь (16%), Самара (13%) и Воронеж (12%).

В пресс-релизе отмечается, что в летний сезон в популярных туристических регионах традиционно появляется большое количество рабочих мест, особенно в сфере общественного питания, туризма и гостеприимства. Растет спрос на сотрудников, и работодатели предлагают более высокие зарплаты.

В целом по стране средние зарплатные предложения за год выросли на 9% — до 67,2 тыс. руб. Регионы в условиях нехватки кадров конкурируют за специалистов со столицами.

Ранее «Ъ-Сочи» публиковал список самых необычных и высокооплачиваемых вакансий в Сочи. Так, на курорте ищут UX-дизайнера, который может зарабатывать от 150 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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