Сочинскую гимназию признали лучшей в Краснодарском крае

Гимназия №8 в Сочи признана лучшей в Краснодарском крае. Она заняла первое место по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В течение последних пяти лет гимназия удерживает лидерскую позицию в краевом рейтинге, отмечают в мэрии. В региональный рейтинг вошли также четыре других сочинских учебных заведения. Лицей №59 занял девятое место, гимназия №1 – 10, на 14 строчке расположился лицей №95.У школы №25 18 место.

Рейтинг составило федеральное агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Эксперты использовали данные вузов, входящих в топ-50 рейтинга вузов RAEX.

Ранее в онлайн-школе «Сириуса» рассказали, что мотивирует детей заниматься самообразованием. Треть российских школьников получают дополнительное образование, чтобы подготовиться к поступлению в вуз. Многие таким образом надеются определиться с профессией.

Вячеслав Рыжков