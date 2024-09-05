Главные новости за 5 сентября. Сочи

В ночь на четверг, 5 сентября, в Сочи загорелся частный дом на улице Виноградной. Огонь охватил 100 кв. м двухэтажного дома.

Прямые рейсы «Аэрофлота» из Сочи и Казани могут запустить в Индию. Планируется, что самолеты будут летать на Гоа и в Мумбаи.

В СКР возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению терактов. Фигуранты планировали, в частности, теракт на железнодорожных путях в направлении Адлера.

Утром в четверг, 5 сентября, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей. На федеральной трассе Джубга — Сочи столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

В Сочи планируют завершить основной этап ремонтных работ на федеральных трассах до начала зимнего курортного сезона. Плановые работы по приведению к нормативному состоянию федеральных трасс стартуют уже на следующей неделе.

В течение лета Сочи посетили около 3 тыс. туристов из арабских стран. Прямые авиарейсы из Бахрейна в город-курорт стартовали в начале июня и работали все лето.

В Сочи за лето эвакуировали почти 1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями. На спецстоянки забрали 950 машин, а также 106 мопедов и 16 мотоциклов.

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» намерены исследовать химический состав рек Большого Сочи, а также изучить влияние сезонной изменчивости их стока на экологическое состояние прибрежных вод. Они определят состояние акваторий, источники их загрязнения и сравнят с оценкой качества воды за последние 40 лет.

Средняя стоимость «квадрата» жилья в Сочи достигла 346,6 тыс. руб. Это на 94 тыс. больше, чем в прошлому году.