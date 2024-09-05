Основной этап ремонта на федеральных трассах Сочи завершат до зимнего сезона

В Сочи планируют завершить основной этап ремонтных работ на федеральных трассах до начала зимнего курортного сезона. Плановые работы по приведению к нормативному состоянию федеральных трасс стартуют уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонтники продолжат работы по старому направлению автодороги Адлер — Красная Поляна на территории самого поселка. Со следующего воскресенья, 15 сентября, начнется капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже вблизи поселка Зубова Щель в Лазаревском районе. С 17 октября начнут обустраивать слои износа на участке трассы А-147 между поселками Аше и Мамедова Щель. С 3 ноября специалисты начнут аналогичные работы на трассе в районе Лоо — Дагомыс. С 8 по 20 декабря будут ремонтировать участок автодороги на отрезке Головинка — Детляжка. В октябре-ноябре запланированы работы по ремонту слоев износа Дублера Курортного проспекта.

Ранее сообщалось, что на Мамайском перевале стартовали работы по укреплению существующей подпорной стены и строительству двух новых. Планируется, что работы выполнят в течение года. Реверсивное движение вводить не будут, однако для проезда останутся доступны две полосы — по одной в каждую сторону.

Вячеслав Рыжков