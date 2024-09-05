Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Лазаревском районе Сочи

Утром в четверг, 5 сентября, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. На федеральной трассе Джубга — Сочи столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По предварительной информации, водитель автомобиля Evolute поворачивал налево и столкнулся с обгонявшим его по встречной полосе в нарушение ПДД автомобилем Lada. В результате столкновения отечественный автомобиль изменил траекторию и влетел в металлическое ограждение.

В аварии пострадали оба водителя. Травмы получили также трое пассажиров из Lada, двое из которых несовершеннолетние. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на территории Сириуса за неделю выявили 279 нарушений ПДД. Здесь произошло 43 ДТП. Чаще всего — девять случаев — штрафы выписывали за нарушения, связанные с неправильными маневрами при поворотах налево и разворотах.

Вячеслав Рыжков