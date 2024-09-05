СК: на участке железнодорожных путей в сторону Адлера планировали теракт

В СКР возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению терактов. Фигуранты планировали, в частности, теракт на железнодорожных путях в направлении Адлера, сообщает пресс-служба следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что зимой 2023 года на территории Украины при участии представителей ГУР, ВСУ и других военных ведомств было создано террористическое сообщество, в состав которого вошли лица, испытывающие враждебное отношение к общественно-политическому строю РФ и проведению СВО. Руководство общества, утверждает СК, координировало преступные действия участников, а также разрабатывало планы совершения терактов, тяжких и особо тяжких преступлений.

К участию в обществе привлекли троих россиян, они должны были собирать информацию о расположении сил ВС РФ, различных инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях. Фигуранты фотографировали объекты, отправляли координаты для совершения терактов.

Один из эпизодов произошел в ЛНР 19 января 2023 года. Здесь фигуранты обнаружили в Луганске места скопления военнослужащих ВС РФ. Они сделали фотографии и отправили кураторам координаты места.

В июне 2024 года один из фигурантов прибыл к железнодорожным путям на участке железнодорожного сообщения в направлении Адлера. Здесь он также сделал фотографии, отправил координаты участка сообщникам, чтобы спланировать теракт. Однако мужчину задержали и заключили под стражу.

В отношении троих граждан РФ, участвовавших в деятельности группировки, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Дело также расследуется в отношении иных участников общества. Устанавливаются все обстоятельства и иные фигуранты. Их могут объявить в международный розыск, заключили в следкоме.

Вячеслав Рыжков