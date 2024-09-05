Из Сочи могут запустить прямые рейсы в Индию

Прямые рейсы «Аэрофлота» из Сочи и Казани могут запустить в Индию. Планируется, что самолеты будут летать на Гоа и в Мумбаи, пишет ТАСС со ссылкой на посла в РФ Виная Кумара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы готовы открыть и новые направления для полетов — это зависит в первую очередь от готовности "Аэрофлота". Но речь идет о полетах в Мумбаи и Гоа»,— рассказал посол.

Власти Индии, уточнил дипломат, работают над увеличением частоты полетов гражданской авиации между двумя государствами. Господин Кумар выразил готовность пойти навстречу любым запросам, которые могут возникнуть у российских авиакомпаний по части увеличения числа рейсов и их вместительности. Срок запусков новых рейсов из Сочи и Казани будет зависеть от коммерческой целесообразности.

В конце августа стало известно о том, что в сентябре подешевели авиабилеты из Москвы в Сочи. В начале первого осеннего месяца цены упали на 14% по сравнению с августом.

Вячеслав Рыжков