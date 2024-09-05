Частный дом сгорел ночью в Сочи

В ночь на четверг, 5 сентября, в Сочи загорелся частный дом на улице Виноградной. Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 1:19, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В течение 10 минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К тому моменту огонь охватил 100 кв. м двухэтажного дома. К 1:50 пламя локализовали на площади 100 кв. м. Через 15 минут ликвидировали открытое горение, а в 3:00 — последствия пожара.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания не уточняются. Тушением занимались 14 человек и пять единиц техники.

Днем накануне в Сочи произошел крупный пожар в частном доме в центре города. На улице Красной сгорели дом и хозяйственная постройка, огонь охватил около 250 кв. м. На тушение у пожарных ушло около трех часов.

Вячеслав Рыжков