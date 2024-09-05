За лето в Сочи эвакуировали почти тысячу неправильно припаркованных машин

В Сочи за лето эвакуировали почти 1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями. На спецстоянки забрали 950 машин, а также 106 мопедов и 16 мотоциклов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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«С наступлением бархатного сезона совместная работа с Госавтоинспекцией продолжилась. В поле особого внимания — центральные части Адлерского и Центрального районов»,— отметили в мэрии.

В среднем за день на территории курорта составляют 40 административных протоколов за нарушение правил остановки и стоянки. Ежедневно с улиц города эвакуируют порядка 30 автомобилей. Работу проводит МУП «Сочиавтотранс».

В мэрии напомнили также, что начиная с 2023 года в городе поэтапно вводится платное парковочное пространство. Такие парковки сегодня работают на 32 улицах Сочи.

Ранее сообщалось, что на федеральных трассах Сочи до наступления зимнего сезона завершат основной этап ремонтных работ. Работы на некоторых участках уже начались, в течение осени и в начале зимы стартует реконструкция еще нескольких.

Вячеслав Рыжков