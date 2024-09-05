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Эксперт объяснила, почему дорожает жилье в Сочи

Средняя стоимость «квадрата» жилья в Сочи достигла 346,6 тыс. руб. Это на 94 тыс. больше, чем в прошлому году. Собственник агентства недвижимости Golden Sochi Наталья Стрельникова объяснила порталу «Мир квартир» причины подорожания жилья на курорте.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По мнению спикера, в первую очередь цены растут из-за ограниченности предложения на рынке жилья в Сочи. Это объясняется мораторием на строительство и сокращением числа свободных земельных участков. По этой причине растет спрос на уже существующие качественные объекты недвижимости.

Еще одна причина — повышенный спрос на недвижимость на курорте как со стороны россиян, так и со стороны иностранных инвесторов. Инфраструктурное развитие города также сказывается на ценах.

Ранее сообщалось, что за год средняя стоимость загородных домов в Сочи выросла на 14%. В августе цена превышала 54,1 млн руб. При этом в начале 2024 года средняя стоимость составляла около 50 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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