Ученые «Сириуса» исследуют химический состав и источники загрязнения рек Сочи

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» намерены исследовать химический состав рек Большого Сочи, а также изучить влияние сезонной изменчивости их стока на экологическое состояние прибрежных вод. Они определят состояние акваторий, источники их загрязнения и сравнят с оценкой качества воды за последние 40 лет. Это позволит решить проблемы региона, связанные с ростом забора пресной воды для хозяйственно-питьевых нужд, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Перед научной группой стоит задача подробно изучить факторы, которые влияют на химический состав воды рек. Чаще всего сточные воды сбрасываются предприятиями, которые занимаются лесным, сельским и рыбным хозяйством. Но также существуют естественные формы загрязнения. Например, речная вода может вымывать из горных пород опасные вещества природного происхождения и переносить их далеко от источника.

Ученые проведут анализ проб, отобранных из рек Мзымта, Сочи, Хоста и Кудепста, чтобы уточнить природу происхождения загрязняющих веществ. Особое внимание уделят тяжелым металлам. Вместе с этим исследователи изучат архивные исследовательские протоколы об оценке качества речной воды за последние 40 лет, чтобы сравнить результаты в перспективе.

«Наша работа по выявлению закономерностей изменений гидрометеорологических параметров и химического состава вод будет основана на таких показателях как температура воздуха, сумма атмосферных осадков, температура почв на разных глубинах, относительная влажность воздуха, а также температура и расход воды в реках за последние 30 лет. Это основные параметры, которые помогут понять степень влияния фактора сезонности на речной сток и оценить его многолетнюю динамику», – говорит руководитель проекта, старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Юлия Моисеева.

Еще одна задача – проанализировать, как климатические факторы влияют на гидрохимический режим рек. Из-за регулярных засух в воде накапливаются органические вещества, которые увеличивают срок «жизни» в воде тяжелых металлов. Другой фактор – ливневые дожди. Они вымывают из почты загрязнители и переносят их в реки. Чтобы лучше понять природу этих процессов, ученые планируют выявить закономерность в изменении погоды и природных явлений на химический состав вод. В дальнейшем результаты работы могут стать основой совершенствования системы экологического мониторинга качества рек Сочи на фоне нагрузки из-за возросшего туристического потока.

Александра Каверина