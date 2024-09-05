За лето в Сочи приехали 3 тысячи туристов из арабских стран

В течение лета Сочи посетили около 3 тыс. туристов из арабских стран. В пресс-службе администрации Краснодарского края напомнили, что прямые авиарейсы из Бахрейна в город-курорт стартовали в начале июня и работали все лето.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Врио министра курортов Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что кубанские власти популяризируют курорты региона среди туристов из стран Персидского залива под брендом Discover Russia. Работа, по словам министра, дает результат — устойчиво растет число туристов с Ближнего Востока.

Сочи с июня по август посетили туристы из Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и других стран. Чартерные рейсы из Манамы организовали один раз в неделю, по пятницам. Их загрузка составляла порядка 95%. Около 70% иностранных гостей, отметили в министерстве курортов, намерены вновь побывать в Сочи. Большинство арабских гостей путешествует целыми семьями. Как правило, они посещают Сириус, центр Сочи, Красную Поляну.

С 6 сентября по 31 октября Сочи и Бахрейн свяжет новый прямой рейс. Его организовала авиакомпания Red Wings.

Вячеслав Рыжков