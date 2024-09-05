Маркетплейсы для своих

Wildberries пообещал снизить для российских компаний, продающих свою продукцию на этой интернет-площадке, тарифы на логистику, складирование и продвижение их товаров. Схожий проект ранее запустил и Ozon. Такое решение, очевидно, принято после многократных заявлений властей о необходимости создания на маркетплейсах «российских полок», что подразумевает приоритетный показ для покупателей продукции местного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Один из пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О том, что Wildberries существенно снизит для российских производителей тарифы на услуги логистики, складирования и продвижения товаров, 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил Роберт Мирзоян, исполнительный директор ООО РВБ — совместной компании Wildberries и ГК Russ. Он не привел деталей. Источник “Ъ” на рынке интернет-торговли уточнил, что речь идет о специальных условиях для компаний, реализующих свою продукцию на площадке напрямую.

В Ozon заявили, что с 2022 года запустили 15 региональных витрин для продвижения товаров локальных производителей в сотрудничестве с местными властями и центрами «Мой бизнес». Есть и другие возможности для селлеров экономить на размещении на складе, логистике, а приемка товара на хранение — бесплатная, добавили в компании.

Такой шаг крупных маркетплейсов резонирует с неоднократными заявлениями Минпромторга РФ о необходимости продвигать на российских маркетплейсах локальную продукцию, в том числе создавая на интернет-площадках так называемые российские полки.

Это предполагает приоритетный показ товаров местного производства покупателям при поиске. Тогда идея вызвала негативную реакцию маркетплейсов. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупных в РФ участников рынка e-commerce) заявляли, что это может вызвать отток как клиентов, так и продавцов (см. “Ъ” от 16 июля).

Но инициатива Wildberries может столкнуться с противодействием Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей в феврале 2023 года положение маркетплейса доминирующим на рынке. Это значит, что компания не вправе устанавливать разные тарифы для отдельных партнеров, такие действия могут быть обжалованы, поясняет юрист Forward Legal Елена Сатина.

Впрочем, партнер практики конкурентного права BGP Litigation Ирина Акимова считает, что Wildberries может снизить тарифы для отдельных продавцов, предоставив ФАС экономическое или технологическое обоснование.

У Wildberries сейчас самая высокая комиссия среди маркетплейсов, и ее снижение может быть маркетинговым ходом, не исключает партнер Data Insight Федор Вирин. При этом, по его мнению, Wildberries почти ничем не рискует, снижая тарифы для российских производителей, а наоборот, может привлечь компании, выпускающие товары высокой ценовой категории.

Роберт Мирзоян на ВЭФ также заявил, что власти могут поддержать Wildberries в развитии экспорта российских товаров, снизив финансовую нагрузку. Статс-секретарь Минпромторга Роман Чекушов в ответ указал, что маркетплейсы могут стимулировать экспорт отдельных товаров, которые затем без их участия рискуют оказаться неконкурентоспособными на внешних рынках.

Виктор Евтухов, заместитель главы Минпромторга РФ, в октябре 2023 года: «Есть потенциал развития (на российских маркетплейсах.— “Ъ”) мощных национальных брендов».

Сложности у маркетплейсов возникают, в частности, с отправлениями в Китай: на таможне с них взимается НДС и так называемый налог на потребление, поясняет председатель АКИТ Артем Соколов. Фактически за отправления приходится заплатить 13–50% от их стоимости, уточняет он, добавляя, что по этой причине маркетплейсы пока не поставляют товары в Китай.

Проблема пошлин касается российских маркетплейсов в меньшей степени, поскольку все они работают в основном со странами ЕАЭС, при пересечении границ которых товары пошлинами не облагаются, отмечает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Для большинства товаров, отправляемых на экспорт, требуется уплатить только сборы — от 6 тыс. до 20 тыс. руб. в зависимости от количества товаров в таможенной декларации, говорит управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. Такой размер сборов, по его мнению, вряд ли тормозит работу с какими-либо иностранными контрагентами. Скорее, предполагает эксперт, речь идет о желании российских маркетплейсов минимизировать конечную стоимость товара для покупателя за рубежом.

Александра Мерцалова, Владивосток; Полина Гриценко