Главные новости за 4 сентября. Сочи

Прокуратура Краснодарского края активно следит за расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью малолетнего ребенка из Сочи. Дело касается причинения смерти по неосторожности, связанного с ненадлежащим выполнением обязанностей медицинскими работниками.

В центре Сочи потушили крупный пожар на улице Красной. На ликвидацию возгорания потребовалось почти три часа.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи в рамках сразу четырех этапов. Существующий водовод изношен приблизительно на 90%.

На северном склоне автодороги А-147 на Мамайском перевале в Сочи начали работы по укреплению существующей подпорной стены и строительству двух новых. Работы будут идти около года.

В сентябре 2024 года в большинстве отелей Сочи наблюдается снижение стоимости проживания. Сильнее всего подешевели услуги четырех- и пятизвездочных средств размещения.

Прокуратура Хостинского района Сочи подала 16 исковых заявлений для обеспечения безопасности и здоровья детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В результате проверки удалось выявить, что медицинские кабинеты не соответствуют установленным стандартам.

Верховный суд РФ после жалоб граждан истребовал из районных судов Сочи более 35 дел, связанных с исками генпрокуратуры по изъятию земель в нацпарке курорта.

В первом полугодии 2024 года продажи книг и журналов в Сочи выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Центральном районном суде Сочи вынесли приговор в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Судебное разбирательство завершилось назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.