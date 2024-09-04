В «звездных» отелях Сочи в сентябре снизились цены на проживание

В сентябре 2024 года в большинстве отелей Сочи наблюдается снижение стоимости проживания. Сильнее всего подешевели услуги четырех- и пятизвездочных средств размещения, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Среднесуточный тариф в трехзвездочных отелях Сочи в июле держался на уровне 14,2 тыс. руб. за двухместный стандартный номер, в августе он стал ниже — на уровне 13,7 тыс. руб., а с 25 августа произошло еще одно небольшое снижение — до 13,5 тыс. руб. В сентябре в отелях такой категории по сравнению с августом цены упали на 13,6%.

В четырехзвездочных отелях среднесуточный тариф на проживание в двухместном «стандарте» в июле и августе составил 20,4 тыс. руб. В конце августа цены опустились на 9%, в сентябре — на 18,5%. Сейчас в таких отелях среднесуточный тариф составляет около 16,6 тыс. руб.

В пятизвездочных отелях летом можно было отдохнуть за 38 тыс. руб., в конце августа цены снизились на 8%. В сентябре стоимость уменьшилась сразу на 19% — до 31 тыс. руб.

В одно- и двухзвездочных отелях курорта, а также в категории «без звезд» сентябрьское снижение тарифов составляет 9,5% по сравнению с августом. В конце лета средний тариф составлял в районе 6 тыс. руб. за сутки, в начале осени — порядка 5,5 тыс.

Вячеслав Рыжков