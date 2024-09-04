Верховный суд истребовал 35 исков по изъятию земель в сочинском нацпарке

Верховный суд РФ после жалоб граждан истребовал из районных судов Сочи более 35 дел, связанных с исками генпрокуратуры по изъятию земель в нацпарке курорта. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на адвоката нескольких ответчиков Дениса Благополучного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам адвоката, ВС РФ уже рассматривает часть истребованных дел. При этом, отмечает господин Благополучный, Верховный суд скорее всего не знает об огромном количестве прочих исков: районные суды удовлетворили по заявлениям генпрокуратуры тысячи исков, связанных с изъятием земель в нацпарке Сочи.

Адвокат напомнил, что прокуратура через сочинские районные суды уже больше двух лет изымает садовые участки, многие из которых выделялись гражданам в 90-е годы администрацией города. Денис Благополучный заявил, что спорные земли в большинстве случаев используются по назначению. Участки огорожены, на них разбиты фруктовые сады.

«Спустя 30 лет прокуратура посчитала, что в 1997 году эти территории полностью или частично входили в земли нацпарка. Хотя координаты Сочинского национального парка утверждены постановлением Правительства РФ еще в 2013 году, а его актуальные границы и площадь определены действующим с 2016 года лесоустройством», – рассказал адвокат.

Вячеслав Рыжков