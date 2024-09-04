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Крупный пожар в центре Сочи тушили почти три часа

В центре Сочи потушили крупный пожар на улице Красной. На ликвидацию возгорания потребовалось почти три часа, следует из данных, опубликованных пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Служба спасения Сочи

Фото: Служба спасения Сочи

Пожар начался около 19:27 3 сентября. Горели хозяйственная постройка и частный жилой дом. К 20:36 огонь локализовали на площади 250 кв. м. Полностью возгорание ликвидировали около 22:30.

Как сообщалось ранее, в тушении участвовали 26 человек и девять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания не названы.

Ликвидировать возгорание помогали специалисты городской Службы спасения. В Telegram-канале ведомства отмечается, что огнем были охвачены несколько зданий.

Вячеслав Рыжков

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