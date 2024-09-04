На Мамайском перевале в Сочи начали работы на подпорных стенах

На северном склоне автодороги А-147 на Мамайском перевале в Сочи начали работы по укреплению существующей подпорной стены и строительству двух новых. График работ обсудил с руководством и инженерами ФКУ Упрдор «Черноморье» глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В своем Telegram-канале мэр рассказал, что на место уже стянули технику. Здесь укрепят существующую стену длиной свыше 250 м и построят еще две новых общей протяженностью около 120 м. Господин Прошунин отметил, что подвижки грунта на участке со сложной геологией продолжаются и усугубляются при каждом сильном дожде.

«Это важнейшая транспортная артерия, которая связывает автомобильным сообщением Лазаревский район с центром и в принципе приграничный Сочи с остальной Россией. По трассе Джубга-Сочи проходит весь автомобильный трафик на курорт — в пик сезона за день свыше 45 тыс. машин», – отметил мэр.

Господин Прошунин напомнил также, что на участке не будут вводить реверсивное движение. По одной полосе в каждую сторону оставят открытыми. Работы планируют завершить в течение года.

Вячеслав Рыжков