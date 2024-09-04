Наркосбытчика в Сочи осудили на 12 лет

В Центральном районном суде Сочи вынесли приговор в отношении 40-летнего местного жителя, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Судебное разбирательство завершилось назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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В ходе судебного заседания установили, что в октябре 2023 года обвиняемый вступил в преступный сговор с соучастником, уголовное дело против которого выделили в отдельное производство. Они планировали сбыт наркотических средств на территории Сочи, используя интернет-платформы.

Обвиняемый незаконно приобрел метадон весом более 267 граммов и расфасовал его на 13 свертков. Часть наркотика он оставил для дальнейшей продажи. Однако его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции до того, как он успел реализовать свою партию. Его признали виновным в 13 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыл наркотических веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере).

Суд учел все обстоятельства дела и согласился с предложением государственного обвинителя. Обвиняемому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик