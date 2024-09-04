Прокуратура Кубани проверят данные о смерти съевшего батарейку ребенка из Сочи

Прокуратура Краснодарского края активно следит за расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью малолетнего ребенка из Сочи. Дело касается причинения смерти по неосторожности, связанного с ненадлежащим выполнением обязанностей медицинскими работниками, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, полуторагодовалый ребенок вместе с родителями прибыл в Сочи из Республики Саха (Якутия). В ходе игры он проглотил батарейку. Пострадавшего госпитализировали, однако 26 августа он скончался в больнице.

Для выяснения причины смерти и оценки своевременности оказания медицинской помощи следователь СКР по краю назначил судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура края будет следить за ходом расследования и его результатами.

В СМИ и соцсетях ранее сообщалось, что полуторогодовалый ребенок скончался в Краснодаре. Семья отдыхала в Сочи, на второй день у ребенка поднялась температура, рентген в больнице показал, что в желудке мальчика находится батарейка. Чтобы извлечь ее, пациента перевезли в Краснодар, инородное тело достали, но спустя полторы недели ребенок скончался после эндоскопии, утверждает Telegram-канал Kub Mash. По мнению родителей, при проведении эндоскопии врачи задели кишку, это спровоцировало отток крови и смерть.

Мария Удовик