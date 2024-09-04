Прокуратура Сочи подала 16 исковых заявлений на учебные заведения

Прокуратура Хостинского района Сочи подала 16 исковых заявлений для обеспечения безопасности и здоровья детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В результате проверки удалось выявить, что медицинские кабинеты не соответствуют установленным стандартам, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе инспекции прокуратура обнаружила, что в учреждениях отсутствуют критически важные медицинские инструменты, такие как тонометры для измерения давления, приборы для оценки уровня окиси углерода в крови и аппараты для диагностики зрения. Также не хватает оборудования для искусственной вентиляции легких и других необходимых средств для оказания первой помощи.

В ответ на эти нарушения прокуратура инициировала судебные разбирательства, подав 16 исковых заявлений. Суд удовлетворил требования. Сейчас часть нарушений устранили, однако прокуратура продолжает следить за процессом улучшения оснащения медицинских кабинетов.

Мария Удовик