Прокуратура Сочи подала 16 исковых заявлений на учебные заведения
Прокуратура Хостинского района Сочи подала 16 исковых заявлений для обеспечения безопасности и здоровья детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. В результате проверки удалось выявить, что медицинские кабинеты не соответствуют установленным стандартам, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе инспекции прокуратура обнаружила, что в учреждениях отсутствуют критически важные медицинские инструменты, такие как тонометры для измерения давления, приборы для оценки уровня окиси углерода в крови и аппараты для диагностики зрения. Также не хватает оборудования для искусственной вентиляции легких и других необходимых средств для оказания первой помощи.
В ответ на эти нарушения прокуратура инициировала судебные разбирательства, подав 16 исковых заявлений. Суд удовлетворил требования. Сейчас часть нарушений устранили, однако прокуратура продолжает следить за процессом улучшения оснащения медицинских кабинетов.