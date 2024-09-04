Спрос на книги вырос на 59% в Сочи

В первом полугодии 2024 года продажи книг и журналов в Сочи выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал сервис «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Садоводство также набирает популярность среди сочинцев. В первые шесть месяцев текущего года местные жители активно закупали удобрения и грунт для растений, что привело к росту продаж на 32% и 26% соответственно.

Спрос на дайвинг и водные виды спорта также вырос на курорте. Товары для этих активностей стали продаваться на 23% чаще, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что стоимость пляжного инвентаря в Сочи может достигать 15 тыс. руб. Такую сумму туристы заплатят за аренду бунгало. Аренда лежаков может стоит 2,5 тыс. руб. в день.

Мария Удовик