Госэкспертиза одобрила строительство магистрального водовода в Адлере

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи в рамках сразу четырех этапов. Текущий водовод изношен приблизительно на 90%, сообщается в официальном Telegram-канале Главгосэкспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с высоким износом действующих сетей возникла острая необходимость строительства нового участка, отмечается в публикации. Проект предусматривает прокладку водовода по улицам Голубые Дали, Изумрудная, Орбитовская, Верхнеизвестинская, Известинская, Ленина.

По окончании всех работ, заявили в ведомстве, в Адлерском, Хостинском и Центральном районах Сочи будут обеспечены бесперебойное водоснабжение и резерв мощности в пиковый период курортного сезона.

В МЦУ Сочи ранее рассказывали, что магистральный водовод проектируется в рамках комплексной программы развития города до 2030 года. Проектирование находилось на завершающей стадии летом 2023 года. Контракт на проектирование и строительство заключен с ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя РФ.

Водовод длиной около пяти км должны проложить от резервуаров «Чайфабрика» до водопроводной камеры на улице Ленина в районе ЖК «Морская Симфония». Власти курорта планировали получить заключение экспертизы в сентябре 2023 года и начать работы в четвертом квартале.

Вячеслав Рыжков