«Россия» и Рига сводят старые счеты

Входящая в «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» намерена достичь мирового соглашения с аэропортом Риги из-за спора о долге за два месяца обслуживания в 2022 году. Из-за санкций перевозчик не мог перевести деньги и пытался запретить судебный процесс в Латвии. Эксперты считают, что этот прецедент может позитивно сказаться на урегулировании споров между другим компаниям и западными контрагентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС Фото: Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») готовится к мирному урегулированию спора о задолженности с международным аэропортом Риги. Перевозчик не успел оплатить услуги по наземному обслуживанию за январь и февраль 2022 года до объявления санкций, помешавших перевести средства. В 2022 году аэропорт подал к авиакомпании иск о взыскании задолженности в Рижский районный суд Латвии. А в марте 2024 года «Россия» обратилась с заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить рассмотрение дела за рубежом. По словам собеседника “Ъ”, в процессе стороны возобновили внесудебное урегулирование спора. В конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ «России» от иска и прекратил производство по делу.

В пресс-службе «России» сообщили “Ъ”, что «как и ранее, действуют в соответствии с политикой недопущения образования задолженностей перед обслуживающими компаниями и аэропортами».

По словам собеседника “Ъ” в «России», долг с учетом пени — €59 тыс.

Как сказано в материалах суда, с 28 февраля 2022 года после объявления ЕС санкций против гражданской авиации РФ «Россия» прекратила рейсы в Ригу. После отключения российских банков от SWIFT у компании не осталось способа перевести средства. Расчет наличными стал невозможным, так как Латвия ограничила въезд граждан РФ. По этой причине перевозчик лишился и возможности представлять свои интересы в суде в Риге «и фактически был поражен в своих процессуальных правах».

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что подобные мирные соглашения могут стать позитивным прецедентом для аналогичных разбирательств других российских перевозчиков из-за долгов перед бывшими западными поставщиками услуг. Источники “Ъ” в двух авиакомпаниях сообщили, что у них большинство аналогичных расчетов заморожены, о намерении контрагентов обращаться в суды им неизвестно.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что для успешного урегулирования подобных споров авиакомпаниям помимо привлечения международных юридических консультантов может понадобиться документальное подтверждение усилий по урегулированию.

К таким доказательствам можно отнести деловую переписку, предоставление отчетов об использовании альтернативных финансовых инструментов и операций через специальные счета, соглашения, подтверждающие попытки разрешения споров.

Использование рублевых специальных счетов, говорит госпожа Заброцкая, один из основных механизмов проведения расчетов сегодня. Таким образом в декабре 2022 года «Аэрофлот» вернул около $199 млн предоплаты за четыре Airbus A350, которые не были поставлены из-за санкций. Альтернативным вариантом может быть проведение платежей через агентов — банков третьих стран, добавляет госпожа Заброцкая. По ее словам, если банк не имеет связей с США или ЕС, лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) может не потребоваться.

Как отмечает глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин, в отношении «России» нет таких ограничений, которые, например, распространяются на попавшую в SDN-лист авиакомпанию «Победа». По его словам, «Россия» подчиняется введенным в ЕС экспортным ограничениям, но «в полной мере финансовые операции с ней не заблокированы». Глава международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко отмечает, что сложность расчетов обусловлена в первую очередь опасением европейских компаний понести ответственность за взаимодействие с российскими структурами. Хотя, добавляет она, практический механизм и условия наложения такой ответственности не вполне отрегулированы и понятны. Управляющий партнер Veta Илья Жарский допускает, что стороны могут в результате списать долг путем взаимозачета требований.

По словам Анны Заброцкой, выплата долгов может существенно облегчить возобновление сотрудничества с западными контрагентами в случае ослабления или отмены санкций, а также поможет поддержать хорошие отношения с партнерами из дружественных стран, для которых репутация компании играет существенную роль.

Айгуль Абдуллина