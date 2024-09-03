Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россия» и Рига сводят старые счеты

Авиакомпания выплатит аэропорту долг 2022 года

Входящая в «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» намерена достичь мирового соглашения с аэропортом Риги из-за спора о долге за два месяца обслуживания в 2022 году. Из-за санкций перевозчик не мог перевести деньги и пытался запретить судебный процесс в Латвии. Эксперты считают, что этот прецедент может позитивно сказаться на урегулировании споров между другим компаниям и западными контрагентами.

Фото: Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС

Фото: Xinhua / ZUMA Wire / ТАСС

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») готовится к мирному урегулированию спора о задолженности с международным аэропортом Риги. Перевозчик не успел оплатить услуги по наземному обслуживанию за январь и февраль 2022 года до объявления санкций, помешавших перевести средства. В 2022 году аэропорт подал к авиакомпании иск о взыскании задолженности в Рижский районный суд Латвии. А в марте 2024 года «Россия» обратилась с заявлением в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить рассмотрение дела за рубежом. По словам собеседника “Ъ”, в процессе стороны возобновили внесудебное урегулирование спора. В конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ «России» от иска и прекратил производство по делу.

В пресс-службе «России» сообщили “Ъ”, что «как и ранее, действуют в соответствии с политикой недопущения образования задолженностей перед обслуживающими компаниями и аэропортами».

По словам собеседника “Ъ” в «России», долг с учетом пени — €59 тыс.

Как сказано в материалах суда, с 28 февраля 2022 года после объявления ЕС санкций против гражданской авиации РФ «Россия» прекратила рейсы в Ригу. После отключения российских банков от SWIFT у компании не осталось способа перевести средства. Расчет наличными стал невозможным, так как Латвия ограничила въезд граждан РФ. По этой причине перевозчик лишился и возможности представлять свои интересы в суде в Риге «и фактически был поражен в своих процессуальных правах».

Один из собеседников “Ъ” в экспертном сообществе отмечает, что подобные мирные соглашения могут стать позитивным прецедентом для аналогичных разбирательств других российских перевозчиков из-за долгов перед бывшими западными поставщиками услуг. Источники “Ъ” в двух авиакомпаниях сообщили, что у них большинство аналогичных расчетов заморожены, о намерении контрагентов обращаться в суды им неизвестно.

Партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что для успешного урегулирования подобных споров авиакомпаниям помимо привлечения международных юридических консультантов может понадобиться документальное подтверждение усилий по урегулированию.

К таким доказательствам можно отнести деловую переписку, предоставление отчетов об использовании альтернативных финансовых инструментов и операций через специальные счета, соглашения, подтверждающие попытки разрешения споров.

Использование рублевых специальных счетов, говорит госпожа Заброцкая, один из основных механизмов проведения расчетов сегодня. Таким образом в декабре 2022 года «Аэрофлот» вернул около $199 млн предоплаты за четыре Airbus A350, которые не были поставлены из-за санкций. Альтернативным вариантом может быть проведение платежей через агентов — банков третьих стран, добавляет госпожа Заброцкая. По ее словам, если банк не имеет связей с США или ЕС, лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) может не потребоваться.

Росавиация убрала данные о парке российских перевозчиков со своего сайта

Как отмечает глава практики спецпроектов Vegas Lex Александр Казарин, в отношении «России» нет таких ограничений, которые, например, распространяются на попавшую в SDN-лист авиакомпанию «Победа». По его словам, «Россия» подчиняется введенным в ЕС экспортным ограничениям, но «в полной мере финансовые операции с ней не заблокированы». Глава международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко отмечает, что сложность расчетов обусловлена в первую очередь опасением европейских компаний понести ответственность за взаимодействие с российскими структурами. Хотя, добавляет она, практический механизм и условия наложения такой ответственности не вполне отрегулированы и понятны. Управляющий партнер Veta Илья Жарский допускает, что стороны могут в результате списать долг путем взаимозачета требований.

По словам Анны Заброцкой, выплата долгов может существенно облегчить возобновление сотрудничества с западными контрагентами в случае ослабления или отмены санкций, а также поможет поддержать хорошие отношения с партнерами из дружественных стран, для которых репутация компании играет существенную роль.

Айгуль Абдуллина

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...