Израиль остановился ради заложников

В Израиле 2 сентября прошла самая массовая забастовка с начала войны в Газе в октябре прошлого года. Крупнейшая федерация профсоюзов страны «Гистадрут» призвала израильтян остановить работу, потребовав от правительства Биньямина Нетаньяху немедленно заключить сделку с «Хамасом» и добиться возвращения заложников. Однако премьер отказывается смягчить израильские условия на переговорах с палестинской группировкой. Глава правительства, как пишут израильские СМИ, назвал протесты «позорной демонстрацией поддержки "Хамасу"». Забастовка была прервана досрочно из-за соответствующего решения суда, но напряжение в обществе нарастает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К забастовке с требованием пойти на уступки «Хамасу» ради спасения жизни заложников присоединились служащие аэропорта Бен-Гурион, допустившие вылет лишь восьми рейсов

Фото: Ohad Zwigenberg / AP К забастовке с требованием пойти на уступки «Хамасу» ради спасения жизни заложников присоединились служащие аэропорта Бен-Гурион, допустившие вылет лишь восьми рейсов

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

По оценкам израильских СМИ, в забастовке 2 сентября участвовало более 300 тыс. человек (население страны — около 9,5 млн). Организатором выступила старейшая и крупнейшая федерация профсоюзов Израиля «Гистадрут». Главное требование к правительству — сделать все возможное для немедленного возвращения всех остающихся в Газе заложников (таковых, по данным властей, 101 человек).

С раннего утра не работал аэропорт Бен-Гурион — его работники в виде исключения допустили вылет лишь восьми рейсов. Была закрыта мэрия Тель-Авива. Инициативу поддержали крупнейшие автобусные компании страны, а также оператор поездов между Иерусалимом и Тель-Авивом. Школы и детсады были открыты только до 11:45. К протесту присоединился и израильский бизнес-форум, который представляет интересы 200 крупнейших технологических компаний страны. Частные больницы и медицинские клиники работали с меньшей нагрузкой (хотя «Маген Давид Адом» — национальная медицинская служба, а также службы скорой помощи и донорства крови работали в обычном режиме).

Забастовка заставила понервничать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как пишет газета «Гаарец», в канцелярии главы правительства были «серьезно обеспокоены» протестной акцией.

По данным портала Ynet, на встрече с министрами политик назвал забастовку «позорной демонстрацией поддержки "Хамаса"». Сообщалось, что господин Нетаньяху также заявил: забастовка только «помогает врагам Израиля и подрывает безопасность страны».

Забастовка должна была продлиться с пяти утра до 18:00, однако ультраправый глава Минфина Бецалель Смотрич экстренно обратился в суд, чтобы добиться юридического запрета этой акции. Ближе к полудню Суд по трудовым спорам в городе Бат-Яме занял сторону министра и приказал прекратить забастовку. Инстанция объяснила свое решение тем, что профсоюзные лидеры не предупредили о своих планах заранее (за 15 дней). Министр Смотрич одобрил решение суда, назвав забастовку «политической и незаконной» (согласно израильским законам, в стране разрешены только экономические забастовки).

Лидер «Гистадрута» Арнон Бар-Давид выразил уважение решению суда, но подчеркнул, что считает забастовку важным знаком солидарности с семьями заложников.

Бар-Давид подчеркнул: большинство граждан Израиля поддерживают забастовку, потому что уверены: именно судьба заложников должна быть приоритетом для правительства.

При этом они уверены, что времени на переговоры больше нет, сделка с «Хамасом» нужна прямо сейчас.

Напомним, что 1 сентября Армия обороны Израиля обнаружила в секторе Газа тела шести заложников — Ори Данино, Кармель Гат, Альмога Саруси, Идена Ерушалми, Херша Голдберга-Полина и Александра Лобанова, имевшего также российское гражданство. «По нашей первоначальной оценке, они были жестоко убиты террористами "Хамаса" незадолго до того, как мы добрались до них»,— заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Как пишет портал Ynet, вскрытие показало, что шестеро заложников были расстреляны буквально за несколько часов до того, как их обнаружили израильские военные.

Особую горечь ситуации добавляет тот факт, что по крайней мере трое заложников, включая Александра Лобанова, должны были быть освобождены на первом этапе предложенного в июле соглашения о прекращении огня. Судьба Александра Лобанова и еще одного россиянина Александра Труфанова обсуждалась во время визита в Москву представителя «Хамаса» Мусы Абу-Марзука (см. “Ъ” от 26 июня). Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с палестинским делегатом заявил о необходимости освободить россиян. Однако добиться этого Москве не удалось: Муса Абу-Марзук ответил, что «Хамас» не будет делать исключений и отпустит россиян только после того, как достигнет соглашения с Израилем. При этом представитель группировки пообещал, что россиян освободят в приоритетном порядке.

Вечером 2 сентября тысячи жителей Израиля вышли на улицы Иерусалима, чтобы проводить в последний путь Херша Голдберга-Полина. Единственный из членов правительства Израиля, решивший приехать на похороны,— президент страны Ицхак Герцог — публично попросил прощения за то, что не смог защитить его и других жертв «Хамаса».

Между тем правительство не намерено идти на уступки в ходе переговоров с палестинцами.

По данным портала Ynet, премьер Нетаньяху на заседании с министрами заявил, что Израиль «должен продолжать свои военные операции в Газе» и не выводить военных из Филадельфийского коридора (узкая полоса земли на границе анклава и Египта). В первую очередь этот вопрос стал камнем преткновения на переговорах с «Хамасом». Как сообщил 12-й израильский канал, господин Нетаньяху уверен, что Филадельфийский коридор «питает "Хамас" кислородом», то есть оружием. «Я не позволю им (хамасовцам.— “Ъ”) перевооружиться и снова устроить нам резню. Это не просто дипломатический вопрос; это стратегический, экзистенциальный вопрос для Государства Израиль. Если мы отступим, то не сможем вернуться туда — ни через 42 дня, ни через 42 года»,— цитирует 12-й канал премьер-министра.

Между тем «Гистадрут» и семьи заложников настаивают, что премьер должен отказаться от израильского присутствия в Филадельфийском коридоре и согласиться на немедленное перемирие с «Хамасом» на одобренных еще в июле условиях. Эту же позицию поддержал и глава Минобороны Йоав Галант, написавший 1 сентября в соцсети X, что Израилю не следует так сильно держаться за Филадельфийский коридор.

2 сентября президент США Джо Байден заявил, что окончательная договоренность об освобождении заложников «очень близко», но премьер Нетаньяху не прилагает достаточно усилий для обеспечения такой договоренности.

Это первый раз, когда американский лидер публично обвинил израильского премьера в том, что переговоры зашли в тупик. Как пишет газета The Washington Post, США выставили Израилю и «Хамасу» свой вариант договоренности, которую издание описывает так: «Или принимайте как есть, или не принимайте вовсе».

Эльнар Байназаров