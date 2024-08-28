Главные новости за 28 августа. Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав дольщиков жилого комплекса «Имеретинские высоты» в Сочи.

С утра среды, 28 августа, следующие в аэропорт Казани рейсы из Москвы и Сочи перенаправили на запасной аэродром в Самару. Причина — введение в столице Татарстана временных ограничений «для обеспечения безопасности полетов».

Апелляция поддержала решение ФАС по картелю топливных компаний Краснодарского края. ООО «НТК» и сочинской ООО «Кубаньойл» заключили антиконкурентное соглашение о разделе торгов на поставку нефтепродуктов на 160 аукционах с общей начальной ценой более 1 млрд руб.

В Сочи планируют расширить список маршрутов с оплатой по факту посадки-высадки. Такая система сейчас функционирует на маршруте №555.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении задержанного в Сочи Артура Барбынцы. Его обвиняют в краже на сумму свыше 1 млрд руб.

В новом учебном году 5,3 тыс. школьников из многодетных семей Сочи получат бесплатное горячее питание. Ранее это было доступно только ученикам младшей школы.

Субтропический научный центр РАН совместно с ведущими российскими вузами впервые обнаружил на территории России два ранее неизвестных вида короедов — кипарисового лубоеда и древесника многоядного. Новые для страны вредители представляют угрозу для экосистемы Большого Сочи.

В среду, 28 августа, прошел суд над бывшим руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенантом Олегом Волынкиным по делу о махинациях при ремонте пожарных частей в Сочи. Ему смягчили обвинение, и теперь фигуранту грозит не 10, а четыре года тюрьмы.

С начала года в Большом Сочи выдворили 310 иностранцев, которые находились на территории России незаконно. Наибольшее количество иностранных нарушителей выявили в Центральном районе Сочи, где зафиксировали 245 случаев.