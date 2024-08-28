Глава СКР поручил ускорить расследование дела о нарушении прав дольщиков в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, связанного с нарушением прав дольщиков жилого комплекса «Имеретинские высоты» в Сочи. Пострадавшие обратились к главе в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По информации СКР, с 2019 по 2021 годы граждане заключали с компанией ООО «Специализированный застройщик "Марго"» договоры на приобретение квартир, однако строительство объектов так и не завершили. Ранее выданное разрешение на строительство аннулировали, а в декабре прошлого года суд принял иск о признании объекта самовольной постройкой с последующим сносом. Предложенные дольщикам компенсации оказались недостаточными для приобретения равнозначного жилья.

Ранее ситуация привлекала внимание общественности и освещалась в СМИ. Господин Бастрыкин уже ставил ее на контроль центрального аппарата ведомства. Сецчас СУ СК России по Краснодарскому краю ведет расследование по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять меры к скорейшему завершению расследования и предоставить подробный доклад о проделанной работе. Ход выполнения поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик