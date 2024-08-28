В Сочи нашли новые виды короедов, которых ранее не было в РФ

Субтропический научный центр РАН совместно с ведущими российскими вузами впервые обнаружил на территории России два ранее неизвестных вида короедов — кипарисового лубоеда и древесника многоядного. Новые для страны вредители представляют угрозу для экосистемы Большого Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу научного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кипарисового лубоеда обнаружили в различных локациях Большого Сочи, а его генетическая структура практически полностью совпадает с образцами из Италии, Испании и Франции. По предварительным данным, вероятным источником появления этих вредителей стал случайный импорт из Европы.

Первоначально специалисты зафиксировали очаги усыхания как лиственных, так и хвойных деревьев, что привело к необходимости проведения детальной идентификации. После обращения к профильным экспертам стало известно, что эти виды ранее регистрировали в России.

Специалисты уточнили, что борьба с короедами представляет собой сложную задачу и требует применения превентивных мер. Во избежание заражения необходимо обрабатывать растения в летний период, обеспечивать дополнительное питание и санитарную обрезку. Если кипарисовый лубоед заселяет дерево, оно становится практически обреченным. Однако в случае с древесником многоядным есть определенные преимущества: этот вид повреждает только ветви.

Древесник многоядный, происходящий из Восточной Азии, проявляет широкий спектр питания, охватывающий более ста видов растений, включая магнолию крупноцветковую и лавровишню лекарственную. Сейчас он уже сформировал устойчивые популяции в декоративных насаждениях Сочи. Ученые продолжают мониторинг ситуации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этих вредителей и защитить местную флору.

Мария Удовик