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В Сочи планируют расширить список маршрутов с оплатой по факту посадки-высадки

С 2022 года автопарк Сочи пополнился новыми современными автобусами, оснащенными улучшенными системами комфорта и безопасности, а также валидаторами для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских и транспортных карт. В рамках государственных программ в Сочи приобрели 172 автобуса и девять электробусов с установленными валидаторами, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации города.

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Большинство новых транспортных средств уже работают на 15 маршрутах регулярных перевозок: № 2М (ж/д вокзал Сочи – ул. Донская – улица Виноградная – ж/д вокзал Сочи), № 7 (Клуб строителей – ж/д вокзал Сочи – станция Мацеста), № 105 (ТРЦ МореМолл – ж/д вокзал Сочи – Хоста – аэропорт Сочи – Красная Поляна – ГЛК «Роза Хутор») и другие.

На маршруте № 555 уже функционирует система бесконтактной оплаты, где пассажиры прикладывают карту дважды — на входе и на выходе — для фиксации начальной и конечной точки поездки. Внедрить эту систему планируют также на маршрутах пригородного сообщения.

В планах администрации Сочи расширение списка маршрутов с бесконтактной оплатой, особенно на социально значимых направлениях. Муниципалитет намерен участвовать в программах министерства транспорта РФ по обновлению парка общественного транспорта.

Мария Удовик

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