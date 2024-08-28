Задержанного в Сочи мужчину будут судить за банковскую кражу на 1 млрд рублей

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артура Барбынцы. Его обвиняют в краже на сумму свыше 1 млрд руб. Обвинение выдвинули по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2024 года обвиняемый совместно с соучастниками с помощью ранее установленных в хранилище банка специальных считывающих устройств получил доступ к сейфовым ячейкам клиентов. Используя поддельные карты и универсальный ключ, злоумышленники вскрыли ячейки, похитили ювелирные изделия и крупные суммы денежных средств у восьми владельцев.

За три дня им удалось совершить кражу на сумму более 1 млрд руб. Однако уже через несколько дней господина Барбынца задержали в аэропорту Сочи. Часть похищенного обнаружили в арендованной квартире в Московской области.

Уголовное дело в отношении господина Барбынцы направили в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. В отношении его соучастников расследование пока продолжается.

Мария Удовик