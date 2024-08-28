Экс-главе МЧС Кубани смягчили обвинение по делу о махинациях в Сочи

В среду, 28 августа, прошел суд над бывшим руководителем ГУ МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенантом Олегом Волынкиным по делу о махинациях при ремонте пожарных частей в Сочи. Ему смягчили обвинение, и теперь фигуранту грозит не 10, а четыре года тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что сейчас фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы). По этой части господину Волынкину грозит до четырех лет тюрьмы. Ранее фигуранта обвиняли по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), по которой ему грозило до 10 лет заключения.

Обвиняемый, как передают СМИ из зала суда, вину не признал, от дачи показаний отказался. Рассмотрение дела перенесли на 30 августа. Процесс остановился на заслушивании позиции прокуратуры. Господин Волынкин с адвокатом покинули здание без сопровождения.

Следствие считает, что в 2021 году фигурант согласовал оплату в сумме 7,4 млн руб. по контракту с предпринимателем Андреем Кольцовым, не убедившись в том, что предусмотренные договором материалы поставлены в полном объеме. Материалы закупались для ремонта двух сочинских пожарных частей, где произошли просадки грунта.

Вячеслав Рыжков