Более пяти тысяч школьников в Сочи получат бесплатное питание

В новом учебном году 5,3 тыс. школьников из многодетных семей Сочи получат бесплатное горячее питание. Ранее это было доступно только ученикам младшей школы. Дети участников СВО также продолжат питаться бесплатно, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Мэр подчеркнул, что в ежедневный рацион включили свежие овощи и фрукты, выращенные в Сочи и хозяйствах Кубани. Единое меню для всех учащихся обновили на 80%.

При составлении рациона также учли предпочтения школьников. Первые блюда дети попробовали на каникулах. Однако сегодня с ними ознакомились и родители, которые, как уточнил мэр, одобрили изменения.

Мария Удовик