Более пяти тысяч школьников в Сочи получат бесплатное питание
В новом учебном году 5,3 тыс. школьников из многодетных семей Сочи получат бесплатное горячее питание. Ранее это было доступно только ученикам младшей школы. Дети участников СВО также продолжат питаться бесплатно, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Мэр подчеркнул, что в ежедневный рацион включили свежие овощи и фрукты, выращенные в Сочи и хозяйствах Кубани. Единое меню для всех учащихся обновили на 80%.
При составлении рациона также учли предпочтения школьников. Первые блюда дети попробовали на каникулах. Однако сегодня с ними ознакомились и родители, которые, как уточнил мэр, одобрили изменения.