Рейсы из Сочи и Москвы, следующие в Казань, перенаправили на запасной аэродром
С утра среды, 28 августа, следующие в аэропорт Казани рейсы из Москвы и Сочи перенаправили на запасной аэродром в Самару. Причина — введение в столице Татарстана временных ограничений «для обеспечения безопасности полетов», пишет «Ъ».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным Росавиации, рейсы не принимаются и не отправляются с 07:00 мск. В заявлении сказано, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Позже стало известно, что ограничения ввели также в аэропорту Нижнекамска. Он временно приостановил работу с 9:00. Причины решений по обеим воздушным гаваням не уточняются.