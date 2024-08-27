Главные новости за 27 августа. Сочи

После сильных дождей в Сочи зафиксировали подтопление улиц и придомовых территорий, однако вода в дома не проникала и сошла с прекращением осадков. От жителей поступили 13 заявок, включая сообщения о подтоплениях в многоквартирных и частных домах.

В Хостинском районе курорта подтопили больницу. Здесь откачивали воду, а пациентов переносили на верхние этажи.

В аэропорту Сочи не приземлились восемь бортов. Самолеты ушли на запасные аэродромы (Минводы, Грозный).

Прокуратура Сочи проведет проверку жалоб представителей туристического бизнеса на бывшего вице-мэра Сочи Олега Бурлева. Он якобы покровительствовал местным предпринимателям, сдерживая конкуренцию.

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В частности, в деле фигурирует обвинение в махинациях при ремонте пожарных частей в Сочи.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении жительницы Москвы, которая проводила обряды экзорцизма над своим сыном. Ее признали виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Полицейские Сочи задержали 21-летнего пассажира автомобиля «БМВ», который устроил стрельбу в воздух из пневматического пистолета. Молодой человек приехал из Екатеринбурга.

Днем во вторник, 27 августа, в горах между Сочи и Туапсе произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,5.

Ограничений на присутствие родителей первоклассников на предстоящих линейках в школах Сочи нет. Мероприятия пройдут в понедельник, 2 сентября.