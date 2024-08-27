Экс-главу МЧС Кубани начали судить по делу о махинациях в Сочи

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. В частности, в деле фигурирует обвинение в махинациях при ремонте пожарных частей в Сочи, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2021 году фигурант согласовал оплату в сумме 7,4 млн руб. по контракту с предпринимателем Андреем Кольцовым, не убедившись в том, что предусмотренные договором материалы поставлены в полном объеме. Материалы закупались для ремонта двух сочинских пожарных частей, где произошли просадки грунта. Предприниматель, считают следователи, похитил 3 млн руб. за счет приписок. Господина Кольцова уже осудили, он признал вину и был приговорен к условному сроку.

Олегу Волынкину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Бывшего главу кубанского МЧС арестовали год назад, в мае 2024 года фигуранта выпустили из следственного изолятора под домашний арест, мера пресечения продолжает действовать. Дело господина Волынкина принял к производству Советский райсуд Краснодара.

Вячеслав Рыжков