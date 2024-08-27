В Хостинском районе Сочи подтопило больницу

После ночного залпового ливня, выпавшего на четвертые сутки действия штормового предупреждения, вода подтопила цоколь больницы в Хостинском районе Сочи. На Хосте за ночь выпало 125 мм осадков, а уровень реки поднялся до опасных отметок, вызвав локальные затопления и падение деревьев, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ночь с 26 на 27 августа спасатели откачивали воду и расчищали территории на улицах Абовяна, Сухумской, Железнодорожной и Сухумском шоссе. Почти 60 специалистов и 38 единиц техники задействовали для ликвидации последствий стихии под общей координацией городского оперативного штаба. К утру коммунальные службы приступили к очистке локальных участков в Хосте, а в селе Красная Воля оползень на дороге устранили к четырем часам утра.

Сейчас в городе солнечно. Вся инфраструктура работает в штатном режиме, уточнил мэр Сочи.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что вблизи жилого комплекса «Морская симфония» на федеральной трассе в Адлере откачали осадки с использованием специализированной техники. В течение определенного времени на данном участке дороги применили реверсивный режим движения. Однако к 23:10 обе полосы дороги восстановили и открыли для проезда.

Мария Удовик