Днем во вторник, 27 августа, в горах между Сочи и Туапсе произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,5, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Толчки зафиксировали в 13:27 в 30 км от Сочи. Эпицентр залегает на глубине 16 км. Информации о каких-либо разрушениях не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация о землетрясении на Ставрополье. Здесь утром во вторник произошли толчки магнитудой 4. Примерно в это же время зафиксировали толчки в акватории Байкала, а позже — в Таджикистане.

Вячеслав Рыжков