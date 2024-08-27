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Пассажира иномарки задержали за стрельбу из пневматического пистолета в Сочи

Полицейские Сочи задержали 21-летнего пассажира автомобиля «БМВ», который устроил стрельбу в воздух из пневматического пистолета. Молодой человек приехал из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инспекторы ДПС и сотрудники уголовного розыска быстро установили местонахождение автомобиля и задержали его на одной из улиц города. При обыске у пассажира изъяли пневматический пистолет. В телефоне водителя также обнаружили видеозапись, подтверждающую инцидент.

В отношении стрелка составили административный протокол за нарушение общественного порядка по ст. 6.9 КоАП РФ (употребление наркотических веществ). Сейчас специалисты проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Мария Удовик

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