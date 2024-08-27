Приезжую в Сочи осудили за проведение обрядов экзорцизма над сыном

Центральный районный суд Сочи вынес приговор в отношении жительницы Москвы, которая проводила обряды экзорцизма над своим сыном. Ее признали виновной в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следствие установило, что в октябре 2023 года приезжая с ребенком отдыхали в Сочи, они жили в апартаментах на улице Кубанской. В конце октября и начале ноября фигурантка, пользуясь своим физическим превосходством и беспомощным состоянием двухлетнего сына, совершала в отношении него противоправные действия, причиняя физическую боль, заявили в следкоме. Свои действия обвиняемая объяснила проведением в отношении ребенка ритуальных обрядов чистки и экзорцизма.

Женщину признали вменяемой. Суд проходил в закрытом режиме. Москвичку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ. Ее приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков