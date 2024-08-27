Из-за ливней в Сочи восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

В Сочи вечером накануне, 26 августа, прошли сильные ливни. Оказались подтоплены улицы, дома, а в аэропорту Сочи не приземлились восемь бортов. Самолеты ушли на запасные аэродромы (Минводы, Грозный), рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Вылеты уже прибывших самолетов совершаются планово»,— рассказали в воздушной гавани вечером 26 августа.

В аэропорту уточнили, что вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Авиакомпании предупредят пассажиров об изменениях. Также в воздушной гавани напомнили, что непогода на курорте сохранится 27 августа.

Аэропорт перевел все службы на усиленный режим работы. Работает оперштаб для принятия необходимых управленческих решений.

Как сообщалось ранее, в Хостинском районе Сочи за ночь выпало 125 мм осадков. На реке Хоста поднялся уровень воды, произошли локальные подтопления, упали деревья. На улицах курорта работала водооткачивающая техника.

Вячеслав Рыжков