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Улицы и частные дома подтопило в Сочи после ливней

После сильных дождей в Сочи зафиксировали подтопление улиц и придомовых территорий, однако вода в дома не проникала и сошла с прекращением осадков. От жителей поступили 13 заявок, включая сообщения о подтоплениях в многоквартирных и частных домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал администрации Сочи

Фото: Telegram-канал администрации Сочи

На участке федеральной трассы А-147 «Джубга-Сочи» одну из полос подтопили ливневые стоки, что привело к временному ограничению движения. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД и дорожных служб ливневую канализацию очистили, вода быстро ушла.

На дороге местного значения в районе села Красная Воля произошел сход грязекаменной массы, объемом около 100 куб. м. Бригада дорожных служб занимается расчисткой дороги. Сейчас осадки прекратились, а на местах продолжают работать мониторинговые группы, контролирующие ситуацию.

Мария Удовик

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