Лавров назвал игрой с огнем спор об ударах западными ракетами по Москве

Требования Киева разрешить использовать ракеты Storm Shadow для удара по Москве и Санкт-Петербургу — «игра с огнем», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сказал, что российская сторона «давно слышит эти спекуляции» и считает их опасными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, Киев шантажирует Запад, выдвигая такие требования, а тот в ответ публично пытается сделать вид, что хочет избежать эскалации, но на самом деле, это «лукавство». «Запад, по-русски говоря, нарывается»,— считает министр.

«Мы сейчас еще раз подтверждаем, что игра с огнем — а они как дети малые со свечками балуются — это очень опасная штука для взрослых дяденек и тетенек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране»,— отметил господин Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани (цитата по ТАСС).

Storm Shadow — британские крылатые ракеты с дальностью поражения от 250 км до 560 км (в зависимости от модификации), их поставляют Украине с мая 2023 года. Власти Великобритании отрицали, что разрешили ВСУ применять эти ракеты для ударов вглубь территории РФ. По данным The Times, Украина не получила разрешение из-за США. Как уточняет издание, для такого одобрения потребуется согласие Франции и еще одной страны НАТО. Politico вчера, 26 августа, сообщило, что украинские чиновники составили список потенциальных целей для ударов по территории России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».