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Коммерсантъ FM
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В Xiaomi разрабатывают складывающийся втрое смартфон

Китайская компания Xiaomi работает над смартфоном с гибким экраном, складывающимся втрое. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на источники внутри компании.

Новый смартфон может стать частью линейки Mix, а демонстрация прототипа или официальная презентация может пройти в феврале на ежегодной выставке Mobile World Congress. В июле 2024 года Xiaomi уже представила два складных смартфона Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.

Ранее СМИ сообщили, что складывающийся втрое смартфон разрабатывает китайская компания Huawei. Также глава Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о сделке с Google, благодаря которой компания добавит поддержку языковой модели Gemini в свой новый флагманский телефон для международного рынка.

Евгений Федуненко

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