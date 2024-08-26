Казахстанский банк «Центркредит» отключил переводы через «Золотую корону»

В мобильном приложении казахстанского банка «Центркредит» (БЦК) для Android пропала функция перевода денежных средств через платежную систему «Золотая корона». Внимание на это обратило Frank Media. По данным издания, два дня назад, 24 августа, эта функция в приложении БЦК присутствовала. На сайте банка пока остается реклама перевода через «Золотую корону».

23 августа США ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», который разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны». Саму платежную систему ограничения не затронули. «Золотая корона» лидирует по объему переводов в Грузию, Киргизию и Казахстан. В этом месяце уже два киргизских банка приостановили переводы через российские банки. 24 августа один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах с переводами через «Золотую корону».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Коронный номер не проходит».