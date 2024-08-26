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Коммерсантъ FM
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HeadHunter: в России с начала года почти на 20% вырос спрос на дизайнеров

С января по июль количество дизайнерских вакансий в России выросло на 19%. Наибольший рост (54%) пришелся на должность продуктового дизайнера. Эта должность оказалась и самой высокооплачиваемой в дизайнерской сфере — 150 тыс. руб. Однако это на 5% меньше зарплаты продуктовых дизайнеров в 2023 году, следует из исследования DNA Team и HeadHunter, которое есть в распоряжении «Ъ».

На втором месте по уровню зарплаты, согласно исследованию, оказались UX/UI-дизайнеры, которые получают порядка 110 тыс. руб. в месяц. Зарплата арт-директоров, дизайнеров интерфейсов и игровых дизайнеров чуть ниже — 100 тыс. руб. Зарплата дизайнеров игр, уточняют в исследовании, в 2024 году стала на четверть больше по сравнению с предыдущим годом.

Больше всего, на 44%, выросли зарплаты у дизайнеров полиграфии — с 45 тыс. руб. до 65 тыс. руб. Однако это все еще одна из самых низкооплачиваемых должностей в дизайнерской сфере. Меньше получают только графические и веб-дизайнеры (60 тыс. руб.). В целом прирост зарплат у дизайнеров оказался выше, чем в среднем по рынку труда — 21% против 19%.

Что происходит на российском рынке труда в условиях дефицита кадров — в материале «Ъ» «Продай друга».

Евгений Белоусов

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