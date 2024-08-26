Рынок накалится

Прогнозы поставок российских калийных удобрений улучшаются в связи с продолжением реализации инвестиционных проектов и высоким мировым спросом в условиях снизившихся цен. По консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в 2024–2026 годах выпуск хлористого калия может вырасти до 16,5–17,7 млн тонн в год, а экспорт — до 13,4–14 млн тонн, что существенно превышает прежние оценки. Рост поставок из РФ и других стран оказывает давление на мировые цены, говорят участники рынка.

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Аналитики повышают прогнозы поставок калийных удобрений из РФ на 2024–2026 годы. По августовскому консенсус-прогнозу ЦЦИ, объем производства хлористого калия в РФ в 2024 году может вырасти до 16,5 млн тонн против предыдущего прогноза в 15,6 млн тонн. Оценка экспорта увеличена с 10,7 млн до 13,4 млн тонн. В 2025–2026 годах, согласно консенсус-прогнозу, выпуск хлористого калия может вырасти до 17–17,7 млн тонн в год, экспорт — до 13,5–14 млн тонн. Предыдущий прогноз предполагал производство в объеме 15,9–16,3 млн тонн, а экспорт — 11–11,2 млн тонн в 2025–2026 годах.

Директор Центра экономического прогнозирования Нина Адамова говорит, что по итогам первой половины 2024 года выпуск калийных удобрений вырос в 1,5 раза год к году и на 3,4% превысил показатель первой половины 2021 года. По ее словам, динамике способствуют продолжение реализации инвестиционных проектов, затормозившихся в 2022–2023 годах, расширение присутствия компаний РФ на рынках Азии и высокий спрос в условиях снизившихся цен.

Аналитик «Имплемента» Егор Козлов объясняет повышение прогноза производства позитивными ожиданиями от спроса на основных рынках, стабилизацией ценовой конъюнктуры и ростом уверенности в реализации российских проектов производства хлористого калия.

В частности, отмечает он, ожидаются расширение производства «Уралкалия», выход на проектную мощность «Еврохим-Волгакалия» (2,3 млн тонн в год) и ввод Талицкого ГОКа «Акрона» мощностью 2 млн тонн в год, запланированный на 2026 год.

Источник “Ъ” на рынке говорит, что возросшие объемы производства и экспорта из РФ оказывают давление на рынок. К тому же все производители в мире наращивают поставки, отмечает он. Опрошенные ЦЦИ аналитики снизили ожидаемую цену хлористого калия на базисе FOB Baltic в третьем и четвертом кварталах 2024 года до $217–233 за тонну против ожидавшихся ранее $230–256 за тонну.

Оценки экспорта карбамида, напротив, пересмотрены в сторону снижения. Новый консенсус-прогноз ЦЦИ предполагает вывоз в 2024 году 8,5 млн тонн карбамида против ранее ожидавшихся 9 млн тонн. Поставки на 2025–2026 годы прогнозируются в объеме 9,1 млн и 9,5 млн тонн против прежних оценок 9,5 млн и 9,7 млн тонн. Ежегодное производство карбамида в ближайшие три года ожидается в диапазоне 11,2–12,1 млн тонн. Оценки производства и экспорта сложных удобрений изменились незначительно. Ежегодный выпуск МАФ/ДАФ в 2024–2026 годах ожидается в объеме 6–6,4 млн тонн, экспорт — 4,9–5 млн тонн, согласно ЦЦИ.

Стивен Маккиннон, министр труда Канады, 23 августа: «Калийный сектор — каждый день они из-за забастовки железнодорожников теряют долю рынка в пользу России».

Нина Адамова отмечает, что в азотном сегменте (производстве аммиака, аммиачной селитры, карбамида) из-за высокой зависимости от импортного технологического обеспечения реализация инвестиционных проектов в некоторых случаях тормозится. Кроме того, напоминает она, экспорт азотных удобрений квотируется государством, в отличие от калийных удобрений.

Зато ценовая конъюнктура на рынке карбамида в ближайшее время может оказаться более привлекательной для производителей, чем предполагалось. По консенсус-прогнозу ЦЦИ, стоимость приллированного карбамида на базисе FOB Baltic в третьем и четвертом кварталах может вырасти до $322–335 за тонну против ранее ожидавшихся $303–314 за тонну. Аналитик ЦЦИ Александра Петрова говорит, что сейчас ЦЦИ фиксирует цену карбамида FOB Baltic $300–313 за тонну. Пересмотр котировок, по ее словам, связан с повышением прогноза цен на природный газ. Аномальная жара в Азии способствовала усиленному спросу на энергоресурс, и цены выросли сильнее ожиданий, отмечает она. Егор Козлов говорит, что повышению цен способствует и быстрый рост спроса на карбамид в развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Но ограничивают рост стоимости удобрений низкие мировые цены на сельскохозяйственные культуры, отмечает Нина Адамова.

Анатолий Костырев