Главные новости за неделю 19-25 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга стартовали «нулевые чтения» бюджета на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов. По прогнозам правительства, доходы города в текущем году на 5,7% превысят прописанный в бюджете план (1,179 трлн руб.) и составят 1,247 трлн руб. В 2025-м — 1,282 трлн руб. (+2,9% к прогнозируемым результатам текущего года). В 2026-м — 1,359 трлн (+5,9%), в 2027-м — 1,448 трлн руб. (+6,6%). Такие данные представлены в презентации комитета финансов об основных параметрах бюджета.

Нижегородского блогера-инцела Алексея Поднебесного задержали в Петербурге по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней поклонницей после появившихся в соцсетях фото и видео. Сам Поднебесный утверждает, что этого не было, а СМИ, по его мнению, распространяют клевету. Тем не менее, Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по двум статьям , предполагающим половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Смольнинский районный суд отправил фигуранта под стражу до 18 октября. Подробнее — в материале «Ъ-СПб»

Василеостровский районный суд Петербурга на заседании 20 августа прекратил производство по делу о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацисткой атрибутики или символики» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ) в отношении петербургского музея современного искусства «Эрарта» из-за истечения срока давности привлечения к административной ответственности. Протокол был составлен в середине июля из-за граффити «Жыве Беларусь!» под картиной белорусского художника Сергея Гриневича «Фестиваль», сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с информацией о «незаконном задержании общественников» в Петербурге. Речь идет о конфликте активистов «Русской общины» с таксистами. Участников объединения задержали вечером 19 августа на Комендантском проспекте. Впоследствии председатель СКР поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции покровительства таксистам-нелегалам. Приморский районный суд же, в свою очередь, рассмотрел протоколы 12 задержанных и привлек их к административной ответственности. Десять человек получили арест на сутки, остальные двое — на трое суток. При этом прокуратура не дала ход делу об аресте членов «Русской общины». Подробнее о противостоянии ведомств — в материале «Ъ-СПб».

После смены руководства в киностудии «Ленфильм» в феврале 2024 года Эдуарда Суворова утвердили на должность генерального директора. Соответствующая информация появилась на сайте площадки. То, что господина Суворова официально перевели с позиции временно исполняющего обязанности гендиректора киностудии, подтвердили в пресс-службе «Ленфильма». По словам источника, ближайшие планы руководителя направлены на увеличение съемок фильмов.

В среду, 21 августа, силовики пришли с обысками к главе муниципального образования «Гавань» на Васильевском острове Нэлли Вавилиной. Ее подозревают в «злостном неисполнении решения суда» (ст. 315 УК РФ). Дело оказалось связано с увольнением в 2021 году экс-главы администрации «Гавани», который несколько раз оспаривал свою отставку через суд и добился удовлетворения требования. В партии «Справедливая Россия — За правду», от которой госпожа Вавилина вновь избирается в мундепы, полагают, что уголовное дело возбудили к выборам и оно является исключительно политическим. Позднее главу МО «Гавань» отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.

Бывший директор Александринского театра в Санкт-Петербурге Сергей Емельянов покинул свой пост, который он занимал с апреля 2021 года. Новым директором учреждения культуры назначен Александр Малич, до этого пять лет являвшийся генеральным продюсером Новой сцены Александринки. Назначение на новую должность господин Малич подтвердил «Ъ-СПб».

Московский районный суд Петербурга продлил на 72 часа арест гражданину Израиля Джошуа Карту, разыскиваемому Соединенными Штатами Америки за мошенничество. Карту был задержан сотрудниками Интерпола в аэропорту Пулково вечером 19 августа. В США его разыскивают за совершение преступлений, предусмотренных ч.1349 ст.18, ч.1343 и ч. 2 ст.18 УК США (заговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничество с использованием электронных средств). Позднее суд отменил продление ареста господину Карту, поскольку инициатор розыска не представил властям РФ поручение на экстрадицию задержанного. Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Компания «КТР», принадлежащая Олегу Ивонинскому, приобрела здание ночного клуба «Грибоедов» на Воронежской улице в Петербурге и планирует сохранить его назначение. Новый владелец не намерен менять название клуба и увольнять сотрудников, работавших с момента открытия заведения в 1996 году. В здании пройдет капитальный ремонт, будут обновлены интерьеры и архитектура. Для надземных этажей клуба разработают новую концепцию. На верхнем этаже будет находиться ресторан с баром и живой музыкой, уточнил новый собственник.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал указ, запрещающий таксопаркам региона принимать на работу иностранцев до конца 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Запрет относится к услугам легкового такси и аренде автомобилей с водителем. Указ был подписан 19 августа. С предложением ввести ограничение к губернатору обратился прокурор 47-го региона Сергей Жуковский.

Петербургского националиста и члена «Общество. Будущее» Савву Федосеева через суд сняли с муниципальных выборов. Он избирался в Литейном округе. Иск о «незаконной агитации» подал конкурент господина Федосеева, единоросс и глава узбекской диаспоры Равшанбек Курбанов. Решение об отмене регистрации Саввы Федосеева принял Смольнинский райсуд. Истец на заседание не явился. Господину Курбанову не понравились агитационные плакаты и визитки своего конкурента. На них был изображен QR-код, ведущий на личный Telegram-канал активиста. Представитель истца заявил, что площадка не была заявлена в избиркоме. Более того, единоросс считает, что господин Федосеев — «экстремист», который разжигает межнациональную рознь. Позднее стало известно, что националиста по заявлению его оппонента вызвали в полицию.

Компания «Черкизово» намерена расширить производство в Ленинградской области в два раза. По предварительным оценкам, объем инвестиций составит до 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил предприятие в Синявино и оценил производственные технологии завода. Планы по расширению глава региона поддержал, подчеркнув, что новые мощности позволят удовлетворить спрос россиян на изделия из мяса.

На Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге горожане приносили цветы на могилу бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В пятницу, 23 августа, отмечалась первая годовщина со дня гибели предпринимателя. На кладбище провели панихиду, которую посетили десятки людей, рассказал корреспондент «Ъ-СПб». Напомним, год назад в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, в котором находился основатель «Вагнера» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

Юридическое лицо острова Новая Голландия в Петербурге ООО «Новая Голландия Девелопмент» взял под контроль комбинированный ЗПИФ «Наутилус» (управляющая компания АО «Центральная трастовая компания» («Центротраст»). Как следует из данных ЕГРЮЛ, изменения в сведениях произошли 22 августа текущего года. До того, как владельцы юрлица «Новой Голландии» оказались скрыты в декабре прошлого года, компанией владел кипрский офшор Protonius Investments Ltd, бенефициаром которого СМИ называли бизнесмена Романа Абрамовича.

Минфин США включил в санкционный список 400 физических и юридических лиц, зарегистрированных не только в России, но и в Азии, Европе, а также на Ближнем Востоке. Министерство утверждает, что они производили товары и услуги, которые помогают РФ вести военные действия и обходить ограничения. Согласно перечню, в SDN-лист попали компании, зарегистрированные в том числе и в Петербурге. Так, в «черный список» включили местное предприятие АО «Завод “Реконд”», АО «КТ-Беспилотные Системы» (входит в АО «Кронштадт»), ЗАО «СММ» (производитель тяжелого грузоподъемного оборудования), под управлением которого значатся ООО «СММ-Тяжмаш» и ООО «СММ-Электро», Группа компаний ЦРТ — ООО «Центр речевых технологий», ООО «ЦРТ-Инновации» и ООО «ЦРТ-Софт».

Нулевой ничьей закончился футбольный матч петербургского «Зенита» с московским «Спартака» в рамках 6-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые играли дома, матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Игра завершилась со счетом 0:0. При этом «Зенит» сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице, поскольку московское «Динамо» не воспользовалось шансом выйти на первое место. Москвичи проиграли дома «Краснодару» — 0:1. Команды набрали по 12 очков. Подробнее о матче «Зенита» со «Спартаком» — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

Российского бизнесмена, основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предварительно, ордер на арест долларового миллиардера выписали спецслужбы Франции из-за того, что он не сотрудничал с местными силовиками. Никаких официальных заявлений по делу господина Дурова от французских властей не поступало, вся информация идет только от местных СМИ. Посольство РФ во Франции потребовало дать по данному факту разъяснения. Позднее стало известно, что прокуратура Парижа сделает по данному факту официальное заявление в понедельник, 26 августа. Вечером в воскресенье у здания генерального консультства Франции на Невском проспекте прошла акция с бумажными самолетиками в поддержку Павла Дурова.