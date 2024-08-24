Ничьей закончилась встреча московского «Спартака» с петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые играли дома, матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Игра завершилась со счетом 0:0, передает корреспондент «Ъ-СПб» прямо с трибуны.

Старт матчу дали в 17:30. «Зенит» вышел на поле в следующем составе: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Педро и Матео Кассьерра. Во втором тайме после красной карточки господин Эракович покинул поле.

Это был матч шестого тура Мир РПЛ. Главным судьей выступал Виталий Мешков. Следующая игра «Зенита» будет уже в гостях — с ФК «Акрон» на стадионе «Солидарность Самара Арена». Встреча состоится 27 августа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Вильсон Изидор перешел из ФК «Зенит» в английский «Сандерленд» на правах аренды.

Дарья Астанина